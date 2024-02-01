Верховний суд остаточно повернув державі «трубу Медведчука»

Верховний суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок».
Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.
У 2021 році ФДМУ подав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою право власності на трубопровід.
У червні 2023 року суд став на бік Фонду, а 31 січня 2024 року Верховний суд відхилив касаційну скаргу. «Таким чином Україна відстояла своє право на це майно», — наголосив Коваль.
Наразі триває реєстрація права власності держави на трубопровід.
Нафтопроводом багато років користувалася російська компанія «Транснефтопродукт». Україна намагалась повернути цей актив у державну власність — судові справи велися з 2011 року.
- 19 лютого РНБО ввела санкції проти 8 осіб (трьох українців, пʼятьох росіян) — серед них нардеп від ОПзЖ Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко (за фінансування тероризму). Того ж дня РНБО доручила повернути в держвласність нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», який опинився у власності компанії з орбіти Медведчука. Сам нардеп заперечує свою причетність.
- Трубопровід заарештували, а вже 16 квітня він отримав нового управителя в особі компанії «Укртранснафта».
- У травні антикорупційні органи повідомили, що встановили факт шахрайства, який допоміг компанії «ПрикарпатЗахідтранс» в суді у 2017 році залишити за собою трубу.
- У червні «Укртранснафта» отримала в управління «трубу Медведчука» із зобовʼязанням протягом 5 років забезпечувати не менше ніж 1,1 мільйона гривень щомісячного доходу для держави.