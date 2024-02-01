Верховний суд остаточно повернув державі «трубу Медведчука»

Верховний суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок».

Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

У 2021 році ФДМУ подав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою право власності на трубопровід.

У червні 2023 року суд став на бік Фонду, а 31 січня 2024 року Верховний суд відхилив касаційну скаргу. «Таким чином Україна відстояла своє право на це майно», — наголосив Коваль.

Наразі триває реєстрація права власності держави на трубопровід.

Нафтопроводом багато років користувалася російська компанія «Транснефтопродукт». Україна намагалась повернути цей актив у державну власність — судові справи велися з 2011 року.