АРМА передало «трубу Медведчука» в управління «Укртранснафти»

Компанія «Укртранснафта» стала управителем частини нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок».

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У середу «Укртранснафта» підписала із Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) договір на управління українською частиною нафтопроводу. Відповідно до умов договору «Укртранснафта» має право зберігати і перевалювати на автомобільний та залізничний транспорт нафтопродукти. Також компанія зобовʼязана впродовж 5 років забезпечувати не менше 1,1 млн грн щомісячного доходу держави від управління нафтопродуктопроводом.

«Укртранснафта» планує найближчим часом отримати усі дозволи та погодження, необхідні для початку експлуатації та управління нафтопродуктопроводом.