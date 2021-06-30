АРМА передало «трубу Медведчука» в управление «Укртранснафты»

Компания «Укртранснафта» стала управителем части нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В среду «Укртранснафта» подписала с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) договор на управление украинской частью нефтепровода. Согласно условиям договора «Укртранснафта» имеет право хранить и переваливать на автомобильный и железнодорожный транспорт нефтепродукты. Также компания обязана в течение 5 лет обеспечивать не менее 1,1 млн грн ежемесячного дохода для государства от управления нефтепродуктопроводом

«Укртранснафта» планирует в ближайшее время получить все разрешения и согласования, необходимые для начала эксплуатации и управления нефтепродуктопроводом.