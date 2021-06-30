АРМА передало «трубу Медведчука» в управление «Укртранснафты»

Компания «Укртранснафта» стала управителем части нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В среду «Укртранснафта» подписала с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) договор на управление украинской частью нефтепровода. Согласно условиям договора «Укртранснафта» имеет право хранить и переваливать на автомобильный и железнодорожный транспорт нефтепродукты. Также компания обязана в течение 5 лет обеспечивать не менее 1,1 млн грн ежемесячного дохода для государства от управления нефтепродуктопроводом
«Укртранснафта» планирует в ближайшее время получить все разрешения и согласования, необходимые для начала эксплуатации и управления нефтепродуктопроводом.
Ранее сообщалось, что для управления нефтепродуктопроводом компания создала в своей структуре отдельный департамент. В его состав вошли работники «Укртранснафты» и компании «ПрикарпатЗападтранс» — специалисты по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. Новый департамент подотчетен генеральному директору «Укртранснафты» — Николаю Гавриленко.
- 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 человек (трех украинцев, пяти россиян) — среди них нардеп ОПзЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко (за финансирование терроризма). В тот же день СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», который оказался в собственности компании из орбиты Медведчука. Сам нардеп отрицает свою причастность.
- Трубопровод арестовали, а уже 16 апреля он получил нового управителя в лице компании «Укртранснафта».
- В мае антикоррупционные органы сообщили, что установили факт мошенничества, который помог компании «ПрикарпатЗападтранс» в суде в 2017 году оставить за собой трубу.