НАБУ закончило расследование действий эксперта по делу «трубы Медведчука»

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили расследование действий эксперта, которые могли помочь компании «ПрикарпатЗападтранс» завладеть нефтепродуктопроводом «Самара — Западное направление».
Об этом сообщает НАБУ.
По данным следствия, бывшая заместитель директора госпредприятия «УкрГИАП» подделала заключение, которое в августе 2017 года послужило основанием для Хозяйственного суда Ровенской области в отказе признать право государства на владение частью трубопровода. Детективы установили, что выводы эксперта были сделаны в интересах «ПрикарпатЗападтранс».
В НАБУ указывают, что «ПрикарпатЗападтранс» безосновательно получило в собственность часть магистральной трубы на основании этого судебного решения.
Эксперта подозревают в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 365-2 УК) и введении в заблуждение суда (ч. 2 ст. 384 УК).
- 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 человек (трех украинцев, пяти россиян) — среди них нардеп ОПзЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко (за финансирование терроризма). В тот же день СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», который оказался в собственности компании из орбиты Медведчука. Сам нардеп отрицает свою причастность.
- Трубопровод арестовали, а уже 16 апреля он получил нового управителя в лице компании «Укртранснафта».
- Трубопровод «Самара — Западное направление» был построен во времена СССР и после провозглашения независимости должен был перейти в собственность государства Украина, но трубу при содействии российской «Транснефти» получила «ПрикарпатЗападтранс».