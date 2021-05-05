НАБУ закончило расследование действий эксперта по делу «трубы Медведчука»

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили расследование действий эксперта, которые могли помочь компании «ПрикарпатЗападтранс» завладеть нефтепродуктопроводом «Самара — Западное направление».

Об этом сообщает НАБУ.

По данным следствия, бывшая заместитель директора госпредприятия «УкрГИАП» подделала заключение, которое в августе 2017 года послужило основанием для Хозяйственного суда Ровенской области в отказе признать право государства на владение частью трубопровода. Детективы установили, что выводы эксперта были сделаны в интересах «ПрикарпатЗападтранс».

В НАБУ указывают, что «ПрикарпатЗападтранс» безосновательно получило в собственность часть магистральной трубы на основании этого судебного решения.

Эксперта подозревают в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 365-2 УК) и введении в заблуждение суда (ч. 2 ст. 384 УК).