НАБУ закінчило розслідування дій експертки у справі «труби Медведчука»

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро завершили розслідування дій експертки, які могли допомогти компанії «ПрикарпатЗахідтранс» заволодіти нафтопродуктопроводом «Самара — Західний напрямок».

Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, колишня заступниця директора держпідприємства «УкрДІАП» підробила висновок, який у серпні 2017 року послужив підставою для Господарського суду Рівненської області у відмові визнати право держави на володіння частиною трубопроводу. Детективи встановили, що висновки експертки були зроблені в інтересах компанії «ПрикарпатЗахідтранс».

У НАБУ вказують, що «ПрикарпатЗахідтранс» безпідставно отримала у власність частину магістральної труби на підставі цього судового рішення.

Експертку підозрюють у зловживанні повноваженнями (ч. 3 ст. 365-2 КК) та введенні суду в оману (ч. 2 ст. 384 КК).