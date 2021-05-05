НАБУ закінчило розслідування дій експертки у справі «труби Медведчука»

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро завершили розслідування дій експертки, які могли допомогти компанії «ПрикарпатЗахідтранс» заволодіти нафтопродуктопроводом «Самара — Західний напрямок».
Про це повідомляє НАБУ.
За даними слідства, колишня заступниця директора держпідприємства «УкрДІАП» підробила висновок, який у серпні 2017 року послужив підставою для Господарського суду Рівненської області у відмові визнати право держави на володіння частиною трубопроводу. Детективи встановили, що висновки експертки були зроблені в інтересах компанії «ПрикарпатЗахідтранс».
У НАБУ вказують, що «ПрикарпатЗахідтранс» безпідставно отримала у власність частину магістральної труби на підставі цього судового рішення.
Експертку підозрюють у зловживанні повноваженнями (ч. 3 ст. 365-2 КК) та введенні суду в оману (ч. 2 ст. 384 КК).
- 19 лютого РНБО ввела санкції проти 8 осіб (трьох українців, пʼятьох росіян) — серед них нардеп ОПзЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко (за фінансування тероризму). Того ж дня РНБО доручила повернути в держвласність нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», який опинився у власності компанії з орбіти Медведчука. Сам нардеп заперечує свою причетність.
- Трубопровід заарештували, а вже 16 квітня він отримав нового управителя в особі компанії «Укртранснафта».
- Трубопровід «Самара — Західний напрямок» був побудований за часів СРСР і після проголошення незалежності мав перейти у власність держави Україна, але трубу за сприянням російської «Транснафти» отримала компанія «ПрикарпатЗахідтранс».