Міноборони запровадило нові стандарти НАТО. Вони стосуються навігації і роботи водолазів

У Міноборони та Збройних силах України протягом грудня 2023 року і січня 2024-го запровадили ще 18 стандартів НАТО (загалом уже 315 стандартів).
Про це пише пресслужба Міноборони.
Україна запровадила стандарти, які стосуються навігаційно-гідрографічної підтримки, водолазної діяльності і пально-мастильних матеріалів.
Загалом в Альянсі діє 1 135 стандартів, тоді як у Міноборони та ЗСУ вже запровадили 28% від загальної кількості. Це більше, ніж у деяких державах-членах НАТО, що приєдналися під час останньої хвилі розширення Альянсу, зазначив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.
У 2024 році планують запровадити ще 50 стандартів НАТО в секторі безпеки.
- 11 липня 2023 року на саміті НАТО генсек Єнс Столтернберг заявив, що Україна отримає запрошення до НАТО, коли на це погодяться всі союзники й будуть виконані умови. Насамперед це боротьба з корупцією, реформи з модернізації інститутів держуправління (включно із сектором безпеки та оборони), сумісність зі стандартами НАТО і кінець війни. Крім цього, Альянс скасував ПДЧ для України. Натомість країни «Великої сімки» і країни Північної Європи заявили про готовність надати гарантії безпеки для України. Детальніше про них тут.