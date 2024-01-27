Україна і Литва визначилися зі спільним виробництвом дронів

Україна і Литва визначилися зі спільними кроками щодо виготовлення безпілотників для потреб українських військ.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом у Києві.
«У Литви є технології, в України є можливості масштабувати виробництво [дронів], і це була ключова тема наших переговорів. Є чітке розуміння, що, як і коли ми будемо робити, для того щоб українсько-литовське співробітництво у виробництві безпілотників дало максимальний результат у найкоротші терміни», — сказав Кулеба.
Ландсбергіс заявив, що Литва може швидко почати виробляти деталі та комплектуючі для дронів, а також для їхнього виробництва. Він додав, що уряд Литви гарантовано підтримає будь-який промисловий проєкт, який допоможе Україні й литовській безпеці. Це означає, що Литва буде допомагати будь-якому бізнесу в будь-якій галузі, який готовий до цього долучатися.
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів. Голова Мінцифри Михайло Федоров і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін вважають цю цифру реальною.
- Камишін також казав, що, окрім мільйона FPV-дронів, у планах зробити понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності польоту — на сотні кілометрів, і понад тисячу безпілотників дальністю від 1 000 км.
- На початку 2024 року Україна і Латвія створили коаліцію дронів. Головне завдання цього обʼєднання — допомогти Україні масштабувати виробництво безпілотників і систем радіоелектронної боротьби для потреб війни. 25 січня до коаліції долучилися Британія і Швеція.