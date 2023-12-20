Міністр Камишін: Україна в 2024 році виробить мільйон FPV-дронів і тисячі ударних БпЛА

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що в Україні у 2024 році вироблять один мільйон FPV-дронів, понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності польоту на сотні кілометрів і понад тисячу безпілотників дальністю від 1 000 км.

Про це він написав у Telegram.

Він підтвердив слова президента Володимира Зеленського, який заявив про плани щодо мільйон FPV-дронів на пресконференції 19 грудня.

Камишін додав, що вже в цьому місяці, у грудні, українські потужності виробляють понад 50 тисяч FPV-дронів. «Всі виробничі спроможності готові, контрактація на 2024 рік розпочинається», — додав міністр.

Озвучена Камишіним і Зеленським цифра «мільйон» доволі реалістична. Якщо підрахувати, то це приблизно 2 800 дронів на день. Конвеєрне виробництво з такими обсягами може впоратися.