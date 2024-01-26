Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: ООН не може встановити присутність українських полонених на борту

Організація Обʼєднаних Націй не може встановити, чи перебували на борту збитого літака Іл-76 українські військовополонені та зʼясувати обставини катастрофи.

Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло на засіданні Ради Безпеки ООН, передає «Суспільне».

«За даними російської влади, на борту літака перебували 65 українських військовополонених, шість російських членів екіпажу і троє російських військовослужбовців. За даними української влади, на борту літака могли бути ракети для російської військової системи», — сказала Дікарло.

Заступниця генсека ООН заявила, що вони не можуть перевірити повідомлення від російської сторони та дізнатися, чи справді на борту збитого Іл-76 були українські полонені.

«ООН не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи. Очевидно те, що інцидент стався в контексті вторгнення росії в Україну та війни, що триває», — заявила вона.

Розмарі Дікарло наголосила, що останніми тижнями масштаби та інтенсивність атак на Україну зросли, що вказує на небезпечну траєкторію війни. Дікарло також висловила занепокоєння ракетними атаками та обстрілами цивільних районів, що призводять до жертв серед цивільного населення та руйнування критично важливої інфраструктури.

А що сталося?

Вранці 24 січня в Бєлгородській області росії розбився транспортний літак Іл-76. Міноборони рф заявило, що його збили, а на борту було 65 українських військовополонених, шість членів екіпажу та троє супровідників — усі вони загинули. Російська влада заявила про зрив обміну полоненими. Ніяких доказів того, що в літаку були полонені, рф не надала.

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що 24 січня планувався обмін. Там наголосили, що росія в минулому попереджала про необхідність безпеки повітряного простору Бєлгороду під час обмінів, але цього разу промовчала. 25 січня в ГУР розповіли, що на борту збитого Іл-76 мали бути вищі чиновники військово-політичного керівництва, однак російська ФСБ заборонила їм летіти в «останній момент». До моргу в Бєлгороді доставили всього пʼять тіл, а російським рятувальникам не дозволили оглядати місце події.

Генштаб ЗСУ опосередковано підтвердив, що українські війська збили Іл-76, додавши, що ворог використовує такі літаки для доставки в Бєлгород боєприпасів і ракет, якими обстрілюють Харків і область. У своїй заяві Генштаб про нібито загибель українських військовополонених не згадував.

Командувач Повітряних сил ЗСУ натякнув, що заява росіян про збиття Україною своїх же військовополонених — це дискредитація, щоб зменшити міжнародну підтримку.

Президент Володимир Зеленський доручив військовим і спецслужбам достеменно розібратися в ситуації. Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні події. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження.