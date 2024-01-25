Правоохоронці викрили підприємця на поставці неякісного одягу ЗСУ на 25 мільйонів гривень

Директора приватного підприємства викрили на поставці неякісного одягу ЗСУ на 25 мільйонів гривень. Йому повідомили про підозру в заволодінні бюджетними коштами (ч. 5 ст. 191 ККУ).

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що наприкінці 2022 року підприємець уклав договір з однією з військових частин у Києві на поставку зимового форменого одягу. Гроші на це виділили на підставі рішень КМВА з бюджету місцевої адміністрації.