У росії суд увʼязнив Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) на чотири роки. Його звинувачували в екстремізмі

У росії суд ухвалив вирок колишньому ватажку бойовиків «ДНР» Ігорю Стрєлкову (Гіркіну) за «заклики до екстремізму». Йому призначили чотири роки позбавлення волі.
Про це повідомило російське видання «Медіазона» із зали суду.
Також Стрєлкову на три роки заборонили адмініструвати сайти.
Обвинувачення просило призначити Стрєлкову чотири роки і 11 місяців колонії. Максимальне покарання за його статтею — пʼять років позбавлення волі.
Слідство стверджувало, що справу проти Гіркіна порушили за пости у Telegram-каналі, які стосувалися Криму і виплат окупантам з «ДНР», хоча він відкрито критикував путіна та військових начальників і припускав, що його за це посадять.
- Ігор Стрєлков — російський військовий, блогер, відставний офіцер, колишній полковник ФСБ, керівник терористичного угруповання «Новоросія» з 2014 року і колишній ватажок терористичного проросійського військового угруповання «Народне ополчення Донбасу». СБУ й Офіс генпрокурора України порушили проти Гіркіна справи за тероризм, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, катування й умисні вбивства. У 2019 році Нідерланди оголосили Гіркіна в міжнародний розшук як особу, причетну до збиття літака рейсу MH-17.
- 17 листопада 2022 року Окружний суд Гааги, що розглядав справу про збиття авіалайнера MH17, визнав винними у знищенні рейсу Ігоря Гіркіна (позивний «Стрєлков»), його підлеглих Сергія Дубинського (позивний «Хмурий») та Леоніда Харченка (позивний «Крот»). Олега Пулатова (позивний «Гюрза») виправдали.
- 16 жовтня 2022 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України оголосило про нагороду $100 тисяч за передачу Гіркіна в український полон.
- 21 липня 2023 року Ігоря Гіркіна затримали в Москві. Йому інкримінували публічні заклики до екстремістської діяльності. Перед цим він критикував президента рф володимира путіна та російських військових начальників. У цей же день Гіркіна відправили до СІЗО.