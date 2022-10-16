ГУР оголосив нагороду за полоненого воєнного злочинця ігоря гіркіна

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оголосило про нагороду $100 000 за передачу ігоря гіркіна (стрєлкова) в український полон.

Про це повідомляють у пресслужбі ГУР.

За даними українських розвідників, цей російський терорист вирішив знову взяти участь у війні в Україні.

У ГУР нагадали, що гіркін був так званим «міністром оборони днр». Служба безпеки України та прокуратура порушили проти нього низку справ через терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету. А Нідерланди оголосили бойовика у міжнародний розшук у справі про збиття рейсу MH17.