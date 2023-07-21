У Москві затримали Ігоря Стрєлкова (Гіркіна)

У Москві затримали колишнього ватажка бойовиків «ДНР» Ігоря Стрєлкова (Гіркіна).
Спочатку про це повідомило видання РБК, а потім підтвердила його дружина Мирослава Регінська.
Дружина Стрєлкова в його Telegram-каналі написала, що її чоловікові висунули звинувачення в екстремізмі. Вона стверджує, що поки її не було вдома, удень до них приїхали представники Слідчого комітету і нібито вивезли Стрєлкова в «невідомому напрямку» — на звʼязок він не виходить.
Інформацію про затримання Стрєлкова підтвердив медіа також його адвокат, але офіційно силові відомства це поки що не коментують.
- 16 жовтня 2022 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України оголосило про нагороду $100 000 за передачу Гіркіна в український полон.
- Ігор Стрєлков — російський військовий, блогер, відставний офіцер, колишній полковник ФСБ, керівник терористичного угруповання «Новоросія» з 2014 року і колишній ватажок терористичного проросійського військового угрупування «Народне ополчення Донбасу». СБУ й Офіс генпрокурора України порушили проти Гіркіна справи за тероризм, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, катування й умисні вбивства. У 2019 році Нідерланди оголосили Гіркіна в міжнародний розшук як особу, причетну до збиття літака рейсу MH-17.