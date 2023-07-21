У Москві затримали Ігоря Стрєлкова (Гіркіна)

У Москві затримали колишнього ватажка бойовиків «ДНР» Ігоря Стрєлкова (Гіркіна).

Спочатку про це повідомило видання РБК, а потім підтвердила його дружина Мирослава Регінська.

Дружина Стрєлкова в його Telegram-каналі написала, що її чоловікові висунули звинувачення в екстремізмі. Вона стверджує, що поки її не було вдома, удень до них приїхали представники Слідчого комітету і нібито вивезли Стрєлкова в «невідомому напрямку» — на звʼязок він не виходить.

Інформацію про затримання Стрєлкова підтвердив медіа також його адвокат, але офіційно силові відомства це поки що не коментують.