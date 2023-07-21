Російський суд відправив Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) до СІЗО

Суд у Москві відправив Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) у СІЗО до 18 вересня.

Про це повідомляє російське видання «Медіазона».

Медиазона

Дружина Стрєлкова в його Telegram-каналі 21 липня написала, що чоловікові висунули звинувачення в екстремізмі. Вона стверджує, що поки її не було вдома, удень до них приїхали представники Слідчого комітету й нібито вивезли Стрєлкова в «невідомому напрямку» — на звʼязок він не виходив.

Згодом Гіркіна доставили до Міщанського суду Москви. Йому інкримінували публічні заклики до екстремістської діяльності.