Бізнесмен Мазепа вийшов із СІЗО під заставу 21 млн грн

Бізнесмен, власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа вийшов з-під варти під заставу, повідомили Forbes у пресслужбі компанії. Перед цим йому зменшили суму застави з 350 мільйонів гривень до 21 мільйона.

Бізнесмена підозрюють в розкраданні стратегічних земель Київської ГЕС. Провадження щодо цієї оборудки розпочали ще в січні 2022 року.

Як стверджує ДБР, відтоді встановили 12 людей, причетних до оборудки, — це не лише місцеві чиновники та посадовці Держгеокадастру Київщини, але й відомі бізнесмени-забудовники. Серед тих, хто вже отримав підозри, — три бізнесмени, зокрема Ігор Мазепа, якого ДБР вважає ініціатором схеми.