Глава ДБР розповів деталі оборудки з відчуження земель Київської ГЕС. Ідеться про справу бізнесмена Мазепи

Директор Держбюро розслідувань Олексій Сухачов розповів деталі справи бізнесмена Ігоря Мазепи, якого підозрюють у розкраданні стратегічних земель Київської ГЕС. Провадження щодо цієї оборудки розпочали ще в січні 2022 року.

Як стверджує ДБР, з того часу установили 12 людей, причетних до оборудки — це не лише місцеві чиновники та посадовці Держгеокадастру Київщини, а й відомі бізнесмени-забудовники. Серед тих, хто вже отримав підозри — три бізнесмени, зокрема Ігор Мазепа, якого ДБР вважає ініціатором схеми.

Сухачов пояснив, що протягом останніх десяти років на території Лебедівської й Хотянівської сільських рад Вишгородського району Київщини будували елітні котеджні містечка. Згідно з законом, поруч із лівобережною захисною греблею «Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС» заборонено будь-яке житлове будівництво, бо це може призвести до техногенної катастрофи.

Деталі оборудки

За версією слідства, чиновники видавали землю на території Київської ГЕС начебто для ведення господарства, зокрема підставним особам, яких підшуковували підручні бізнесменів за тисячу гривень. Потім компанії бізнесменів скуповували у них ці ділянки за безцінь. Далі будували елітне житло, яке продавали від $500 тисяч і вище, але при цьому новому власнику продавалася лише земельна ділянка, податки від продажу будинку не нараховувалися і не сплачувалися. Щоб уникнути встановленої процедури введення житлового будинку в експлуатацію, видавались довідки, у яких зазначали свідомо неправдиві дані про те, що будинки побудовані до 1991 року.

Загалом досліджується заволодіння близько 300 га земель орієнтовною вартістю 1,1 мільярда гривень.

У пʼятницю, 19 січня, суд обрав чотирьом фігурантам справи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак із заставою у розмірі, яка значно менша ніж та, про яку клопотали слідчі. Бізнесмена Ігоря Мазепу відправили під варту до 27 лютого з альтернативою внесення застави в майже 350 мільйонів гривень — сторона ж обвинувачення просила визначити Мазепі аж 700 мільйонів гривень застави.

Учасникам злочинної організації загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.