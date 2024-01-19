Суд відправив під варту бізнесмена Ігоря Мазепу

Суд відправив бізнесмена Ігоря Мазепу під варту до 27 лютого з альтернативою внесення застави в майже 350 мільйонів гривень.

Про це повідомляє «Суспільне».

Ігор Мазепа, його брат Юрій і ще кілька людей отримали підозри в заволодінні землями Київської ГЕС. При цьому прокуратура клопотала про заставу для Ігоря Мазепи на суму 700 мільйонів гривень, а для Юрія Мазепи та інших фігурантів — 500 мільйонів.

За даними Держбюро розслідувань, Ігоря Мазепу затримали на спробі виїхати з України — слідчі вважають, що він намагався ухилитися від затримання.

Водночас у компанії Мазепи кажуть, що він їхав на Економічний форум у Давосі, де мав заплановані зустрічі щодо інвестицій у його криворізький цементний завод.