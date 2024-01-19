ДБР пояснило, чому визначило для Ігоря Мазепи аж 700 мільйонів гривень застави

Держбюро розслідувань стверджує, що український інвестиційний бізнесмен, засновник Concord Capital Ігор Мазепа та інші підозрювані намагалися заволодіти 300 га землі вартістю понад мільярд гривень. Ідеться про схему захоплення земель критичної інфраструктури Київської ГЕС.

За словами радниці ДБР Тетяни Сапьян, бюро визначило настільки велику заставу — 700 мільйонів гривень, оскільки підозрювані Ігор Мазепа та його брат мають відповідні фінансові ресурси. Також у ДБР хвилюються, що Мазепа почне переховуватися, якщо внесе заставу.

Тим часом слідчі намагаються довести їхню причетність до згаданої схеми.

Ігор Мазепа, його брат Юрій та ще кілька людей отримали підозри в заволодінні землями Київської ГЕС. При цьому прокуратура клопоче про заставу для Ігоря Мазепи в 700 мільйонів гривень, а для Юрія Мазепи та інших фігурантів — в 500 мільйонів.

У ДБР кажуть, що така сума визначена через «матеріальний стан підозрюваних». За даними бюро, Ігоря Мазепу затримали на спробі виїхати з України — слідчі вважають, що він намагався ухилитися від затримання.

Водночас у компанії Мазепи кажуть, що він їхав на Економічний форум у Давосі, де мав заплановані зустрічі щодо інвестицій у його криворізький цементний завод.

«Слідство запропонувало для розгляду суду утримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 700 мільйонів гривень та 500 мільйонів гривень. Бралися до уваги матеріальний стан підозрюваних, їхні можливості переховуватися від слідства», — сказала радниця ДБР.

19 січня Печерський райсуд обирає Ігорю Мазепі запобіжний захід.