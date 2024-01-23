США та Британія завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Сили Центрального командування США разом із Збройними силами Великої Британії та за підтримки з боку Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів завдали ударів по восьми обʼєктах хуситів в Ємені.

Удари відбулися по районах, контрольованих єменськими хуситами. Серед цілей були ракетні комплекси та пускові установки, системи протиповітряної оборони, радари та глибоко закопані сховища зброї. Усе це, за даними США, використовувалося для нападів на міжнародні торговельні судна та кораблі Військово-морських сил США.

Як зазначають у Центральному командуванні, удари мають зменшити можливість хуситів продовжувати незаконні напади на кораблі США та Британії, а також на міжнародне комерційне судноплавство в Червоному морі, протоці Баб Аль-Мандеб та Аденській затоці.

У Міноборони Великої Британії додали, що їхні сили завдавали ударів чотирма винищувачами Typhoon FGR4 за підтримки пари танкерів «Вояджер». Літаки били високоточними керованими бомбами Paveway IV по двох військових обʼєктах в районі аеродрому «Сана».

Що відбувається в Червоному морі

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, яке теж підтримує Іран.

Спочатку вони захопили вантажне судно Galaxy Leader і взяли заручників, потім спробували захопити танкер Central Park, але йому допоміг есмінець USS Mason (DDG 87).

У грудні хусити почали обстрілювати ракетами й атакувати дронами цивільні та військові кораблі в Червоному морі. 19 грудня 2023 року США оголосили про початок операції Prosperity Guardian проти хуситів у морі. До неї долучилися, зокрема, Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Іспанія, Норвегія, Нідерланди та інші — загалом понад 20 країн. На початку цього року президент України Володимир Зеленський повідомив, що в полоні хуситів у Ємені четверо українських моряків, проте не уточнив деталей.

Збройні сили США та Великої Британії в ніч проти 12 січня 2024 року завдали ударів по обʼєктах хуситів у Ємені — атаку спрямували на радарні системи, системи протиповітряної оборони, а також місця зберігання і запуску дронів, крилатих і балістичних ракет. Уже вночі 13 січня США завдали удару по радіолокаційній станції хуситів у Ємені. 17 січня США повернули хуситам статус міжнародної терористичної організації. Штати готуються до тривалої військової кампанії проти хуситів.