Зеленський: У полоні єменських хуситів перебувають четверо українських моряків

У полоні в єменських хуситів перебувають четверо українських моряків. Скоріш за все, йдеться про моряків на кораблі вантажного судна Galaxy Leader, який хусити захопили 19 листопада 2023 року — на ньому могли бути українці.

Про це на брифінгу з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський, передають «РБК-Україна» і телеканал «Ми — Україна».

Україна зараз працює над поверненням моряків додому. Інших деталей президент не уточнив.

Хусити заявляли, що Galaxy Leader доставили до берегів Ємену, а з членами екіпажу поводяться «відповідно до вчень і цінностей ісламу». Вони називають судно ізраїльським, хоча воно належить британській компанії Ray Car Carriers і ходить під прапором Багамських Островів. Ізраїль тоді офіційно спростував належність судна і повідомив, що екіпаж — це громадяни України, Болгарії, Філіппін і Мексики. Ізраїльтян там немає. За даними Ізраїлю, на борту було 25 членів екіпажу, хусити казали про 22.

Міністерство закордонних справ України 19 листопада заявило, що перевіряє наявність українців серед членів екіпажу, але про результати так досі не повідомили.

Що відбувається в Червоному морі?

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що таким чином ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, що теж підтримується Іраном. Спочатку вони захопили вантажне судно Galaxy Leader і взяли заручників, потім спробували захопити танкер Central Park, але йому допоміг есмінець USS Mason (DDG 87).

У грудні хусити почали обстрілювати ракетами й атакувати дронами цивільні та військові кораблі в Червоному морі. Через безпекові ризики найбільший контейнерний перевізник світу, данський Maersk призупиняв усі перевезення Червоним морем.

19 грудня 2023 року США оголосили про початок операції Operation Prosperity Guardian проти хуситів у морі. До неї долучилися, зокрема, Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Іспанія, Норвегія, Нідерланди та інші країни — загалом понад 20 країн. Західні медіа писали, що коаліція може завдати ракетних ударів по Ємену, але поки що сутички з хуситами відбуваються лише в морі. Переважно це перестрілки між кораблями й катерами.

10 січня 2024 року бойові кораблі США і Британії відбили в Червоному морі наймасованішу атаку єменських хуситів. Збройні сили США та Великої Британії в ніч проти 12 січня 2024 року завдали ударів по обʼєктах хуситів у Ємені — атаку спрямували на радарні системи, системи протиповітряної оборони, а також місця зберігання і запуску дронів, крилатих і балістичних ракет.