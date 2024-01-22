Британія надала ООН фото північнокорейських поставок до росії. Вони можуть бути доказом передачі зброї

Велика Британія надала групі експертів ООН супутникові фотографії, як російські кораблі завантажуються у порту Північної Кореї. Це відбувається на тлі звинувачень Пхеньяну в постачанні зброї для рф.

Про це написала The Guardian з посиланням на неопублікований звіт розвідки Великої Британії.

З вересня до грудня британська розвідка робила знімки трьох російських кораблів «Майя», «Ангара» та «Марія», які завантажують контейнери у північнокорейському порту Наджин (Расон) перед транзитом до російських портів на Далекому Сході. Що саме завантажували — Британія сказати точно не може.

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«Використання росією північнокорейської зброї в Україні є порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН. Це підриває міжнародні зусилля щодо запобігання поширенню ядерної зброї та показує, наскільки відчайдушною стала росія після невдалого вторгнення. Ці та інші докази, надані Комітету ООН з санкцій, повинні стати основою для розслідування грубого порушення рф та КНДР міжнародних санкцій», — сказав дипломат ООН.

Група експертів ООН разом з британським звітом отримала також американський. У лютому вона може опублікували перший повний звіт про постачання КНДР зброї для росії.

Королівський Обʼєднаний інститут оборонних досліджень ідентифікував два з трьох кораблів, а останній визначив незалежний новинний вебсайт NK News. Інститут оборонних досліджень показав, що обсяги перевезень з Північної Кореї до росії зросли — імовірно, рф почала масштабні перевезення північнокорейських боєприпасів для продовження війни в Україні.

Кораблі «Майя», «Ангара» та «Марія» під санкціями США ще з 2022 року через звʼязки з судноплавною компанією Міноборони рф «Оборонлогістика ТОВ», яка брала участь в окупації Криму та допомагала у веденні війни.