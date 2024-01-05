Повітряні сили ЗСУ поки що не підтверджують використання росією балістичних ракет із КНДР

Повітряні сили ЗСУ поки що не підтверджують використання росією балістичних ракет із Північної Кореї.

Речник ПС Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, що фахівці вивчають уламки, але на це потрібен час. Наприклад, щоб встановити, чим били — «Іскандером» чи С-300, потрібно кілька днів, зауважив він, оскільки ракети розлітаються на маленькі фрагменти.

«Заява відповідна від Сполучених Штатів була. Тому фахівці вивчатимуть певні якісь уламки, і тоді вже можна буде казати, чи є такий факт, чи немає. Поки що не можу цього підтвердити», — сказав речник.

Ігнат також заявив, що багато озброєння в КНДР — радянське або ідентичне російському, як й іранське, тому збивати ракети їхнього виробництва можна. «Тому очікувати чогось новішого навряд чи варто. Від того ж таки «Іскандера», можливо, відрізняється чимось, але не надто», — додав він.