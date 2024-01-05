Повітряні сили ЗСУ поки що не підтверджують використання росією балістичних ракет із КНДР

Повітряні сили ЗСУ поки що не підтверджують використання росією балістичних ракет із Північної Кореї.
Речник ПС Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, що фахівці вивчають уламки, але на це потрібен час. Наприклад, щоб встановити, чим били — «Іскандером» чи С-300, потрібно кілька днів, зауважив він, оскільки ракети розлітаються на маленькі фрагменти.
«Заява відповідна від Сполучених Штатів була. Тому фахівці вивчатимуть певні якісь уламки, і тоді вже можна буде казати, чи є такий факт, чи немає. Поки що не можу цього підтвердити», — сказав речник.
Ігнат також заявив, що багато озброєння в КНДР — радянське або ідентичне російському, як й іранське, тому збивати ракети їхнього виробництва можна. «Тому очікувати чогось новішого навряд чи варто. Від того ж таки «Іскандера», можливо, відрізняється чимось, але не надто», — додав він.
- 4 січня західні медіа написали, що росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (калька десятків) і пускові установки до них. Також вони писали, що до такої ж угоди Москва близька з Іраном.
- Того ж дня США офіційно заявили, що росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні — першу 30 грудня 2023 року (впала на Запоріжжі) і кілька інших 2 січня під час масованої ракетної атаки. Якщо брати до уваги заяву про ракети малої дальності, найімовірніше, йдеться про балістичні ракети KN-23, вони ж «Хвасон-11Ga».
- Через це США 10 січня збирають засідання Радбезу ООН і готують нові санкції.