Дональд Туск уперше на посаді премʼєра прибув до Києва з офіційним візитом

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск уперше з моменту призначення на посаду відвідав Україну — він прибув до Києва. Це відбувається у День Соборності України.

Про це повідомила канцелярія премʼєра Польщі.

Дональд Туск анонсував продуктивний візит, у межах якого, зокрема, планує обговорити проблему ембарго Польщі на імпорт української сільгосппродукції та блокування кордону польськими перевізниками.

Польський премʼєр зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і премʼєром Денисом Шмигалем.

11 грудня 2023 року польський Сейм обрав лідера «Громадянської коаліції» Дональда Туска новим премʼєр-міністром країни. За два дні після цього він склав присягу премʼєра. Він вже обіймав цю посаду у 2007—2014 роках. 13 грудня Дональд Туск склав присягу премʼєра і призначив міністрів. Він заявив, що після приходу до влади негайно візьметься за врегулювання ситуації на кордоні Польщі й України.

Блокада кордону

Від 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок у трьох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні ( «Ягодин — Дорогуськ», «Краковець — Корчова», «Рава-Руська — Гребенне»). Уранці 23 листопада польські перевізники почали блокаду четвертого пункту пропуску «Шегині — Медика». Вони вимагають відновлення системи дозволів або квот для українського транспорту. Представник Єврокомісії Адальберт Янц сказав 16 листопада, що повернутися до старої системи і скасувати «транспортний безвіз» з ЄС юридично неможливо.