Польські фермери анонсували великий протест через імпорт зерна з України. Вони перекриють дороги в усій Польщі

Польські фермери анонсували на 24 січня великий національний протест через погіршення ситуації в галузі і напливу агроімпорту з України. Вони хочуть перекрити дороги по всій країні на дві години.

Про це пише Rolnik info.

Фермери вийдуть на вулиці, щоб висловити протест проти імпорту зерна з України, проти Європейського Союзу та ідей, які, на їхню думку, хочуть суттєво обмежити виробництво рослинництва та тваринництва в Польщі та ЄС. В акції протесту візьмуть участь фермери з Бані, Пижице, Мислібуж, Козеліце, Липʼяни, Тщинсько-Здруй, Пшелевіце.

Майбутні протести вже підтримала Національна рада агропромислових палат.