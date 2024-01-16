Польські перевізники домовилися з урядом і призупиняють блокаду кордону з Україною

Уряд Польщі досяг угоди з перевізниками, які від листопада блокували пункти пропуску з Україною. Тепер вони призупинять блокаду.
Про це пише Reuters.
«Це не кінець, але протест призупинено. Ми погодили певні умови, ми дамо час уряду попрацювати, оскільки це новий уряд», — сказав Томаш Борковскі з Комітету захисту транспортників і роботодавців транспорту.
Міністерство інфраструктури Польщі організувало пресконференцію, де й підпишуть угоду.
Раніше цього дня уряд Румунії теж досягнув домовленості зі своїми фермерами, які протестували на кордонах, зокрема на українському. Наразі тривають обговорення для компромісу щодо невирішених запитів. Однак угода не означає негайного припинення протестів, тому що ще очікуються переговори з перевізниками.
- 15 січня румунські фермери заблокували для вантажівок пункти пропуску на кордоні з Україною «Вікова-де-Сус — Красноїльськ» і «Сірет — Порубне».
- Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина у спільному листі до Єврокомісії попросили ввести імпортні мита на українське зерно через нібито недоброчесну конкуренцію.
- Польські фермери блокували перехід «Медика — Шегині». Вони вимагали дотацій на закупівлю кукурудзи й залишити сільськогосподарський податок без змін. Уряд підписав з ними угоду 6 січня 2024 року, після чого вони розблокували пункт пропуску, але черги там залишились.
- Від 6 листопада 2023 року залишаються частково заблокованими для вантажівок пункти пропуску «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава-Руська», «Дорогуськ — Ягодин». Їх блокують польські перевізники.