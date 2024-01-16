Польські перевізники домовилися з урядом і призупиняють блокаду кордону з Україною

Уряд Польщі досяг угоди з перевізниками, які від листопада блокували пункти пропуску з Україною. Тепер вони призупинять блокаду.

Про це пише Reuters.

«Це не кінець, але протест призупинено. Ми погодили певні умови, ми дамо час уряду попрацювати, оскільки це новий уряд», — сказав Томаш Борковскі з Комітету захисту транспортників і роботодавців транспорту.

Міністерство інфраструктури Польщі організувало пресконференцію, де й підпишуть угоду.

Раніше цього дня уряд Румунії теж досягнув домовленості зі своїми фермерами, які протестували на кордонах, зокрема на українському. Наразі тривають обговорення для компромісу щодо невирішених запитів. Однак угода не означає негайного припинення протестів, тому що ще очікуються переговори з перевізниками.