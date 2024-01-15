Румунські фермери заблокували два пункти пропуску з Україною

Румунські фермери поновили блокаду руху вантажівок на пункті пропуску «Сірет», що навпроти українського пункту пропуску «Порубне». Також вони заблокували «Вікову-де-Сус — Красноїльськ».
Про це повідомила Держприкордонслужба.
На обох пунктах пропуску легкові авто, пасажирські автобуси, пішоходи можуть оформлюватися за встановленим порядком як на в’їзд, так і на виїзд з України.
13 січня румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет — Порубне» удень, а ввечері вони припинили його блокувати. Тепер блокада розпочалася знову
Румунські медіа Digi24 та Stiripesurse пишуть, що перевізники вимагають змінити умови обовʼязкового страхування цивільної відповідальності автовласника, звільнити сільськогосподарську техніку та вантажівки від періодичних технічних оглядів, скасувати обов’язкове встановлення GPS, поліпшити систему кредитування агросектора, а також заборонити ввозити до країни українське зерно. Уряд на це йти не хоче. Тому фермери й перевізники страйкують, стихійно блокуючи дороги по країні, а також прикордонні пункти з Молдовою, Болгарією, а тепер ще й з Україною.
- Польські фермери блокували перехід «Медика — Шегині». Вони вимагали дотацій на закупівлю кукурудзи й залишити сільськогосподарський податок без змін. Уряд підписав з ними угоду 6 січня 2024 року, після чого вони розблокували пункт пропуску, але черги там залишились.
- З 6 листопада 2023 року залишаються частково заблокованими для вантажівок пункти пропуску «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава-Руська», «Дорогуськ — Ягодин». Їх блокують польські перевізники.