Румунські фермери заблокували два пункти пропуску з Україною

Румунські фермери поновили блокаду руху вантажівок на пункті пропуску «Сірет», що навпроти українського пункту пропуску «Порубне». Також вони заблокували «Вікову-де-Сус — Красноїльськ».

Про це повідомила Держприкордонслужба.

На обох пунктах пропуску легкові авто, пасажирські автобуси, пішоходи можуть оформлюватися за встановленим порядком як на в’їзд, так і на виїзд з України.

13 січня румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет — Порубне» удень, а ввечері вони припинили його блокувати. Тепер блокада розпочалася знову

Румунські медіа Digi24 та Stiripesurse пишуть, що перевізники вимагають змінити умови обовʼязкового страхування цивільної відповідальності автовласника, звільнити сільськогосподарську техніку та вантажівки від періодичних технічних оглядів, скасувати обов’язкове встановлення GPS, поліпшити систему кредитування агросектора, а також заборонити ввозити до країни українське зерно. Уряд на це йти не хоче. Тому фермери й перевізники страйкують, стихійно блокуючи дороги по країні, а також прикордонні пункти з Молдовою, Болгарією, а тепер ще й з Україною.