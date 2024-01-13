Румунські фермери заблокували пункт пропуску «Сірет — Порубне»

Румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет — Порубне».

Державна прикордонна служба пише, що причин блокування не знає. Скільки воно триватиме — теж невідомо.

Ускладнення руху може бути в обох напрямках. Зараз значної черги з вантажівок в напрямку України не спостерігається. На виїзд з України в електронній черзі зареєстровано 825 автомобілів. Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів і пішоходів — у звичайному режимі.

Румунське видання Adevarul пише, що страйки фермерів і перевізників у Румунії тривають з 10 січня. Вони стихійно блокують дороги по країні, а також прикордонні пункти з Молдовою, Болгарією, а тепер ще й з Україною.

Digi24 та Stiripesurse пишуть, що перевізники вимагають зміни умов обовʼязкового страхування цивільної відповідальності автовласника, звільнити сільськогосподарську техніку та вантажівки від періодичних технічних оглядів, скасувати обов’язкове встановлення GPS, поліпшити систему кредитування агросектору, а також заборонити ввозити до країни українське зерно. Уряд на це йти не хоче.