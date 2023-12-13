У Польщі Дональд Туск склав присягу премʼєра і призначив міністрів

У Польщі лідер «Громадянської коаліції» Дональд Туск склав присягу і став новим премʼєр-міністром. Церемонія складання присяги відбулася у Президентському палаці у Варшаві.

Далі Сейм обрав Раду міністрів абсолютною більшістю голосів відповідно до запиту премʼєр-міністра.

Новообраний премʼєр призначив міністрів:

Владислав Косиняк-Камиш – заступник премʼєр-міністра, міністр національної оборони;

Сейм Польщі

Кшиштоф Гавковський — віцепремʼєр, міністр цифровізації;

Сейм Польщі

Мацей Берек — секретар Кабінету міністрів, президент урядового законодавчого центру;

Сейм Польщі

Адам Боднар — міністр юстиції;

Сейм Польщі

Радослав Сікорський — міністр закордонних справ;

Адам Шлапка — міністр у справах Європейського Союзу;

Марцін Кервінський — міністр внутрішніх справ та адміністрації;

Томаш Семоняк — координатор спецслужб;

Бартломей Сенкевич — міністр культури та національної спадщини;

Борис Будка — міністр держмайна;

Славомір Нітрас — міністр спорту та туризму;

Барбара Новака — міністр освіти;

Ізабела Ліщина — міністр охорони здоровʼя;

Даріуш Клімча — міністр інфраструктури;

Кшиштоф Гетьман — міністр розвитку та технологій;

Чеслав Секерський — міністр сільського господарства та розвитку села;

Пауліна Генніг-Клоска — міністр клімату та навколишнього середовища;

Анджей Доманський — міністр фінансів;

Агнешка Дземянович-Бонк — міністр сімʼї та соціальної політики;

Даріуш Вечорек — міністр науки та вищої освіти;

Мажен Окла-Древнович — міністр, член Кабінету міністрів, міністр вищої політики;

Катажина Котула — міністр, член Кабінету міністрів, міністр із питань рівноправності;

Агнешка Бучинська — міністр, член Кабінету міністрів, міністр у справах громадянського суспільства;

Сейм Польщі

Ян Грабець — міністр, член Кабінету міністрів, керівник канцелярії премʼєр-міністра;

Вибори в Польщі

15 жовтня 2023 року на парламентських виборах у Польщі керівна партія «Право і справедливість» отримала першість, проте більшість мандатів здобули представники трьох опозиційних сил: «Громадянської коаліції» Туска, «Лівих» і «Третього шляху».

10 листопада польська опозиція підписала коаліційну угоду, згідно з якою кандидатом на посаду премʼєр-міністра Польщі висунули Дональда Туска. Увечері 11 грудня Сейм виголосив вотум недовіри уряду Матеуша Моравецького, після чого той пішов у відставку.