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У Польщі Дональд Туск склав присягу премʼєра і призначив міністрів

Автор:
Анна Холоднова
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У Польщі лідер «Громадянської коаліції» Дональд Туск склав присягу і став новим премʼєр-міністром. Церемонія складання присяги відбулася у Президентському палаці у Варшаві.

Далі Сейм обрав Раду міністрів абсолютною більшістю голосів відповідно до запиту премʼєр-міністра.

Новообраний премʼєр призначив міністрів:

  • Владислав Косиняк-Камиш – заступник премʼєр-міністра, міністр національної оборони;

Сейм Польщі

  • Кшиштоф Гавковський — віцепремʼєр, міністр цифровізації;

Сейм Польщі

  • Мацей Берек — секретар Кабінету міністрів, президент урядового законодавчого центру;

Сейм Польщі

  • Адам Боднар — міністр юстиції;

Сейм Польщі

  • Радослав Сікорський — міністр закордонних справ;
  • Адам Шлапка — міністр у справах Європейського Союзу;
  • Марцін Кервінський — міністр внутрішніх справ та адміністрації;
  • Томаш Семоняк — координатор спецслужб;
  • Бартломей Сенкевич — міністр культури та національної спадщини;
  • Борис Будка — міністр держмайна;
  • Славомір Нітрас — міністр спорту та туризму;
  • Барбара Новака — міністр освіти;
  • Ізабела Ліщина — міністр охорони здоровʼя;
  • Даріуш Клімча — міністр інфраструктури;
  • Кшиштоф Гетьман — міністр розвитку та технологій;
  • Чеслав Секерський — міністр сільського господарства та розвитку села;
  • Пауліна Генніг-Клоска — міністр клімату та навколишнього середовища;
  • Анджей Доманський — міністр фінансів;
  • Агнешка Дземянович-Бонк — міністр сімʼї та соціальної політики;
  • Даріуш Вечорек — міністр науки та вищої освіти;
  • Мажен Окла-Древнович — міністр, член Кабінету міністрів, міністр вищої політики;
  • Катажина Котула — міністр, член Кабінету міністрів, міністр із питань рівноправності;
  • Агнешка Бучинська — міністр, член Кабінету міністрів, міністр у справах громадянського суспільства;

Сейм Польщі

  • Ян Грабець — міністр, член Кабінету міністрів, керівник канцелярії премʼєр-міністра;

Вибори в Польщі

15 жовтня 2023 року на парламентських виборах у Польщі керівна партія «Право і справедливість» отримала першість, проте більшість мандатів здобули представники трьох опозиційних сил: «Громадянської коаліції» Туска, «Лівих» і «Третього шляху».

10 листопада польська опозиція підписала коаліційну угоду, згідно з якою кандидатом на посаду премʼєр-міністра Польщі висунули Дональда Туска. Увечері 11 грудня Сейм виголосив вотум недовіри уряду Матеуша Моравецького, після чого той пішов у відставку.