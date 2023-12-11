Сейм Польщі висловив вотум недовіри уряду Моравецького

Уряд партії «Право і справедливість» чинного премʼєр-міністра Польщі Матеуша Моравецького не отримав вотуму довіри в нижній палаті польського парламенту.
Про це повідомляє РАР.
За вотум довіри уряду Моравецького проголосували 190 депутатів «Права і справедливості», проти були 266 політиків усіх інших політичних партій. За результатами голосування чинний уряд мають відправити у відставку і проголосувати за нового премʼєра.
Посаду премʼєра, найімовірніше, тепер отримає польський політик Дональд Туск. Він же має сьогодні представити свій уряд.
- 16 жовтня 2023 року на парламентських виборах у Польщі керівна партія «Право і справедливість» отримала першість, проте більшість мандатів здобули представники трьох опозиційних сил: «Громадянської коаліції» Дональда Туска, «Лівих» і «Третього шляху».
- 10 листопада польська опозиція підписала коаліційну угоду, згідно з якою кандидатом на посаду премʼєр-міністра Польщі висунули Дональда Туска, який очолював уряд Польщі у 2007—2014 роках.