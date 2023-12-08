Дональд Туск обіцяє, що новий уряд Польщі розблокує кордон з Україною

Лідер найчисельнішої коаліції в новообраному парламенті Польщі після призначення на посаду премʼєр-міністра країни обіцяє вирішити суперечки між Варшавою й Києвом.

Вже 13 грудня новий кабінет приведуть до присяги, а 14—15 грудня Туск має намір брати участь у саміті Європейського Союзу в Брюсселі, який, серед іншого, розглядатиме можливість початку переговорів про членство України й виділення довгострокового пакета фінансової допомоги на суму €50 мільярдів.

Туск заявив, що після приходу до влади негайно візьметься за врегулювання ситуації на кордоні Польщі й України, де через страйк польських перевізників зібралися багатокілометрові черги з тисячами вантажівок. За словами політика, він має намір діяти в інтересах польських перевізників, але одночасно добиватиметься вирішення питань, щоб блокада завершилась.

Журналісти також запитали лідера «Громадянської коаліції», чи міг би він вплинути на премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який перед грудневим самітом ЄС озвучував намір блокувати фінансову допомогу Україні й початок переговорів щодо її членства в ЄС.

Туск відповів, що Орбан повʼязаний з росією та її президентом «органічно», тому перебільшувати свого впливу він не може.

Вибори в Польщі

16 жовтня 2023 року на парламентських виборах у Польщі керівна партія «Право і справедливість» отримала першість, проте більшість мандатів здобули представники трьох опозиційних сил: «Громадянської коаліції» Туска, «Лівих» і «Третього шляху».

10 листопада польська опозиція підписала коаліційну угоду, згідно з якою кандидатом на посаду премʼєр-міністра Польщі висунули Дональда Туска, який очолював уряд Польщі у 2007—2014 роках.