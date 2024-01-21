Зеленський підтримує додаткову мобілізацію, але не пів мільйона людей

Президент Володимир Зеленський заявив в інтервʼю Channel 4 News, що підтримує законопроєкт про мобілізацію, і назвав його питанням справедливості.

За його словами, додаткова мобілізація у військо — це питання справедливості, оскільки треба замінити тих, хто воює багато часу або з перших днів великого вторгнення. І якщо людей не вистачає на полі бою, то держава зобовʼязана дати військовим інструмент у вигляді мобілізації. Проте він наголосив, що мобілізація не означає «одразу в бій» — кожен має отримати гідну підготовку. Він виступає за «розумний і справедливий» закон.

Також президент згадав свої слова про мобілізацію 500 тисяч людей. Потреби у такій кількості він не бачить.

«Я поки що не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей. Не тому, що мені хочеться комусь сподобатися, а тому що це люди, життя. Я не побачив сьогодні достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати: пів мільйона треба мобілізувати. А третє, це гроші. І як би хто не ставився, всі ці фінанси не походять від партнерів. Все це дає український бюджет», — додав він.