Зеленський підтримує додаткову мобілізацію, але не пів мільйона людей

Президент Володимир Зеленський заявив в інтервʼю Channel 4 News, що підтримує законопроєкт про мобілізацію, і назвав його питанням справедливості.
За його словами, додаткова мобілізація у військо — це питання справедливості, оскільки треба замінити тих, хто воює багато часу або з перших днів великого вторгнення. І якщо людей не вистачає на полі бою, то держава зобовʼязана дати військовим інструмент у вигляді мобілізації. Проте він наголосив, що мобілізація не означає «одразу в бій» — кожен має отримати гідну підготовку. Він виступає за «розумний і справедливий» закон.
Також президент згадав свої слова про мобілізацію 500 тисяч людей. Потреби у такій кількості він не бачить.
«Я поки що не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей. Не тому, що мені хочеться комусь сподобатися, а тому що це люди, життя. Я не побачив сьогодні достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати: пів мільйона треба мобілізувати. А третє, це гроші. І як би хто не ставився, всі ці фінанси не походять від партнерів. Все це дає український бюджет», — додав він.
- Перша версія законопроєкту про мобілізацію у Верховній Раді не пройшла. Її повернули на доопрацювання. За словами голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, таке рішення ухвалили за результатами закритої наради з військовим командуванням і погоджувальної ради. Пізніше Кабінет міністрів офіційно відкликав цей законопроєкт.
- 11 січня стало відомо, що Міноборони підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. У ній врахували всі пропозиції, погоджені з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.