CNN: США хочуть передати Україні якнайбільше допомоги до 2025 року

США хочуть передати Україні якнайбільше допомоги до січня 2025 року. Невитрачені кошти, виділені на допомогу Україні, може заблокувати Дональд Трамп, якщо його знову оберуть президентом США.

Про це пише CNN з посиланням на джерела серед американських чиновників.

У 2023 році представники адміністрації та Конгресу почали обговорювати, як спрямувати якомога більше допомоги Україні до січня 2025 року.

«Важливо не тільки те, щоб гроші були виділені, але й те, щоб вони були виплачені до виборів, оскільки будь-які невитрачені кошти 2024 фінансового року, може статися, заблокує Трамп», — сказав виданню неназваний американський чиновник.

Минулої осені деякі найбільш радикальні члени Конгресу в приватних розмовах підрахували, що Україні знадобиться до $100 мільярдів для того, щоб пройти 2024 рік. Зрештою Білий дім зупинився на запиті в $61 мільярд на 2024 рік — це приблизно на $7 мільярдів більше, ніж просили на військову допомогу Україні на 2023 рік. Помічник конгресмена, знайомий з перебігом переговорів, сказав, що чим довше тягнуться переговори щодо схвалення цього пакету допомоги Україні, тим менша ймовірність його схвалення.