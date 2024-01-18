МАГАТЕ: Іран має достатньо високозбагаченого урану для виготовлення декількох атомних боєголовок

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) вважають, що Іран зараз має достатню кількість високозбагаченого урану для створення кількох атомних боєголовок.

Про це пише Bloomberg.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі визнав, що Іран зриває міжнародні зусилля з вивчення іранської ядерної програми, прискорюючи виробництво високозбагаченого урану (близького до збройового).

«Це дуже розчаровує. Ми не розуміємо, чому вони відмовляються дотримуватися необхідної прозорості», — заявив Гроссі.

Хоча МАГАТЕ не виявило перенаправлення запасів урану на озброєння, виробництво і зберігання такої кількості матеріалу викликає занепокоєння. Іран — єдина країна, що збагачує уран до такого високого рівня, заявляючи, що не виробляє ядерної зброї. До того ж країна перешкоджає перевіркам МАГАТЕ.

МАГАТЕ оприлюднило свої останні коментарі щодо Ірану на тлі зростання регіональної напруженості. Цього тижня Іран запустив ракети проти нібито обʼєктів бойовиків в Іраку і Пакистані. Тим часом США повернули єменським хуситам, союзникам Ірану, статус міжнародної терористичної організації.