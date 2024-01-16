Іран завдав ракетного удару по штабах сунітського угруповання в Пакистані

Іран вдарив ракетами та безпілотниками по базах сунітського угруповання «Джейш аль-Адль» на території Пакистану.

Про це пишуть державне інформаційне агентство Tasnim та Reuters.

Атаку націлили на район у пакистанській провінції Белуджистан, де розташовувалася одна з найбільших штаб-квартир «Джейш аль-Адль». Обидва штаби, як пише Tasnim, було знищено. Інших подробиць атаки не наводять.