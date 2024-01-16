Іран атакував «ізраїльські шпигунські центри» в Іраку

Як пишуть іранські медіа, КВІР «знищив один з головних шпигунських штабів Моссаду в іракському Курдистані балістичними ракетами». У КВІР додали, що вони продовжуватимуть помсту. Ізраїль ще не коментував удари.

Про це пише Reuters із посиланням на іранські державні медіа і власні джерела.

Урядова рада безпеки Курдистану додала, що через атаку Ірану щонайменше четверо людей загинули та шестеро отримали поранення. Курдський бізнесмен-мільйонер Пешрау Дізаї та кілька членів його родини були серед загиблих.

Ще одна атака сталася поблизу консульства США. Державний департамент США засудив атаки поблизу Ербілю, але посадовці заявили, що жоден з американських обʼєкти не був ціллю, втрат у США немає.

Також іранські військові заявили, що вони «запустили низку балістичних ракет у Сирії та знищили виконавців терористичних операцій» в Ірані, включно з членами «Ісламсьої держави».