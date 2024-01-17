СБУ проводила обшуки у Львівській ОВА по справі Гринкевича — адміністрація сприяє слідству

Співробітники СБУ провели обшуки у департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації.
Про це повідомила пресслужба ОВА.
Слідчі проводили обшуки 15 січня в рамках кримінального провадження щодо можливої протиправної діяльності одного з постачальників засобів захисту. ЛОВА не називає імʼя фігуранта справи, але імовірно ідеться про місцевого бізнесмена Ігоря Гринкевича.
У департаменті заявили, що сприяють слідству, і надають усі документи для всебічного, повного та обʼєктивного розслідування.
- Раніше співробітники ДБР повідомили про підозру одному з найбільших постачальників Міноборони — львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу та іншим учасникам злочинної групи.
- 11 січня суд арештував майно сімʼї та підконтрольних компаній львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони. 29 грудня 2023 року він намагався дати хабар слідчому Державного бюро розслідувань — тоді його і затримали.