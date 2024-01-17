Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич отримав підозру. Він був одним з найбільших постачальників Міноборони

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру членам злочинної організації під керівництвом львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. ДБР не називає імена підозрюваних, але з опису випливає, що йдеться про справу Ігоря Гринкевича.

За даними бюро, бізнесмен, який був одним з найбільших постачальників Міноборони, і члени його організації завдали державі збитків на майже мільярд гривень. Їх викрили на оборудках із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ.

Слідство встановило, що підприємець створив злочинну організацію, щоб заволодіти бюджетними коштами. Компанії Гринкевича уклали 23 договори з Міноборони на постачання одягу на понад 1,5 мільярда гривень.