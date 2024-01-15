З 2014 року Велика Британія підготувала понад 60 тисяч українських військових

Від початку збройної агресії росії проти України в 2014 році Велика Британія допомогла підготувати понад 60 тисяч українських військових.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс у своїй промові про оборонні плани країни.

«Ми зібрали близько 10 країн, щоб допомогти українцям тренуватися тут, у Великій Британії. І сьогодні я можу оголосити, що за нашими програмами вже підготовлено понад 60 тисяч українських військових з моменту вторгнення росії в Україну в 2014 році», — заявив Шеппс.

Британія є лідером у навчанні українських військових. Країна першою надала Україні протитанкові ракетні комплекси NLAW, першою надала сучасні танки, першою надіслала ракети великої дальності. Тепер, заявив Шеппс, Британія також стане найбільшим постачальником дронів.

Він прокоментував і двосторонню оборонну угоду між Україною та Великою Британією.

«Це формалізує нашу підтримку в усьому: від обміну розвідданими до медичної та військової підготовки. І це означає, що ми робимо перший гігантський крок до партнерства, що триватиме століття», — заявив Шеппс.

Міністр оборони Великої Британії додав, що 2024 рік повинен стати «точкою перелому», а для України це буде рік, коли може вирішуватися «доля її народу».