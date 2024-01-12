Безпекова угода між Україною та Великою Британією. Що вона передбачає

Сьогодні, 12 січня, президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду, яка діятиме протягом 10 років. На сайті президента України зʼявився її повний текст.

Загалом угода складається з девʼяти частин. Вона укладається в розвиток Спільної декларації, яку уклали під час саміту НАТО у Вільнюсі між Україною, членами «Великої сімки» та іншими країнами. Цією угодою Україна та Британія поглиблять співпрацю і партнерство.

Основні зобовʼязання щодо безпеки, які Велика Британія надає Україні:

всебічна допомога для захисту та відновлення територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах України, включно з територіальним морем і вільною економічною (морською) зоною, відбудовою національної економіки і захистом громадян;

запобігання й активне стримування та протидія будь-якій військовій ескалації та/або новій агресії з боку росії;

підтримка майбутньої інтеграції України до євроатлантичних інституцій, зокрема шляхом підтримки планів реформ України та сумісності з НАТО.

Оборона і безпека

Велика Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, щоб Україна могла ефективно захищатися. Разом з іншими міжнародними партнерами Британія допоможе посилити сучасні Збройні сили, зокрема переходом до концепцій та оперативних процедур НАТО, командно-штабною підготовкою, спільними навчаннями, посиленням сумісності й оперативної взаємосумісності із союзниками по НАТО. Угода забезпечить, щоб військові можливості України були на такому рівні, аби в разі зовнішньої військової агресії проти Сполученого Королівства Україна була здатна надати ефективну військову допомогу.

Також Велика Британія очолить Коаліцію спроможностей морської безпеки та зробить значний внесок у розвиток морського флоту України. Коаліція морської спроможності підтримає Україну, щоб вона стала повноцінним контрибутором морської безпеки в Чорному й Азовському морях до 2035 року й надалі. Посилять і сферу оборонної промисловості, Британія сприятиме розвитку оборонно-промислової бази України.

Невійськова безпека

Країни співпрацюватимуть у сфері розвідки та безпеки, щоб Україна могла виявляти, стримувати та перешкоджати російській конвенційній агресії, шпигунству та гібридній війні, зокрема шляхом підвищення кіберстійкості. Також співпрацюватимуть для покращення можливостей України протистояти загрозам інформаційної безпеки, насамперед російської пропаганди.

Вживатимуть і заходів з протидії небезпечній організованій злочинності, зокрема протидіятимуть тим, хто намагається проникнути в українське суспільство, мають злочинний вплив в окремих регіонах, наприклад, на тимчасово окупованих територіях, і виступають як інструмент гібридної війни, щоб завадити відновленню та примиренню в Україні.

Політичне співробітництво

Угодою визнають, що ні Україна, ні Європа не будуть у безпеці, доки територіальну цілісність України не відновлять повністю і не встановлять справедливий мир, який поважатиме права України відповідно до міжнародного права та Статуту ООН.

З початку вторгнення Сполучене Королівство запровадило наймасштабніший пакет санкцій, що будь-коли запроваджували проти великої економіки. Поки триває агресія росії проти України, Велика Британія впроваджуватиме жорсткі санкції проти різних секторів російської економіки та людей, які перебувають у рф та за її межами й підтримують війну, або отримують прибуток від неї, або сприяють в обході санкцій у третіх країнах. Також боротимуться з обходом санкцій.

Країни прагнутимуть притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах, скоєних в Україні або проти неї, відповідно до міжнародного права.

Фіскальна підтримка, відновлення і відбудова

Велика Британія сприятиме відновленню України, фіскальних і гуманітарних потреб, а також підтримуватиме Україну на її шляху до підвищення інституційної, економічної та соціальної стійкості з акцентом на реформи, які лежатимуть в основі цих сфер.

Країна фінансуватиме розмінування, навчання ризиків і розбудову потенціалу України через свою Глобальну програму протимінної діяльності. Україна зобов’язується виконувати повний набір політичних вимог, викладених у програмі Міжнародного валютного фонду, зокрема підтверджуючи їх виконання в щоквартальних оглядах моніторингових процесів протягом терміну дії програми до 2027 року.

Сполучене Королівство працюватиме над полегшенням доступу України до британських приватних фінансових компаній та установ, страхової галузі, технологічного сектору та інших сфер. Також розроблятимуть заходи для підвищення довіри інвесторів і співпрацюватимуть з комерційними страховими ринками, щоб залучити приватні інвестиції для задоволення довгострокових потреб України у відновленні.

Російські суверенні активи в юрисдикції Сполученого Королівства залишатимуться замороженими доти, доки російська федерація не відшкодує збитків, яких вона завдала Україні. Разом із партнерами Україна та Велика Британія розроблятимуть механізми для забезпечення відшкодування збитків, втрат або шкоди, заподіяної російською агресією.

Гуманітарне співробітництво

Сполучене Королівство продовжуватиме підтримувати потреби стабілізації та цивільного захисту через Фонд партнерства для стійкої України (PFRU) там, де це стратегічно доцільно. Також Британія підтримуватиме Україну в плануванні реінтеграції нині окупованих територій, допоможе у стабілізації та соціально-економічному відновленні, особливо на звільнених, прифронтових і прикордонних із росією територіях, щоб сприяти інклюзивному соціальному відновленню. Також задовольнятимуть потреби найбільш вразливих верств населення, зокрема через роботу з підтримки жінок, систем соціального захисту і ветеранів.

Реформи

Реформи проводитимуть відповідно до пріоритетних напрямів, визначених для вступу до Євросоюзу і НАТО, і критеріїв МВФ.

Реформи у сфері врядування: Україна зобовʼязується продовжувати інституційну реформу управління для побудови стійкої демократії, включно з продовженням реформи судової системи, що має посилити процедуру призначення суддів для зміцнення довіри громадськості до верховенства права.

Реформи у сфері боротьби з корупцією: визнаючи, що це питання стосується всіх сфер реформ, Україна зобовʼязується продовжувати розбудовувати свій потенціал і спроможність запобігати й протидіяти корупції в державному та приватному секторах, а також у громадянському суспільстві, зокрема створювати та підтримувати незалежні й антикорупційні установи, здатні діяти з належною підзвітністю, але без політичного втручання.

Реформи у сфері безпеки й оборони (включно з інституціями оборони, розвідки та цивільної безпеки): модернізація, зокрема шляхом посилення демократичного цивільного контролю та підвищення ефективності й прозорості українських безпекових інституцій та галузей, повʼязаних з оборонною промисловістю, зокрема за допомогою заходів з підтримки демократичного цивільного контролю над Збройними силами, належного управління в секторі безпеки й оборони, удосконалення процесів закупівель у сфері оборони та безпеки (як летального, так і нелетального обладнання), забезпечуючи, де це можливо, прозорість процесу, посилення відповідності євроатлантичним цінностям і стандартам.

Реформи у сфері економічного та бізнес-середовища: модернізація економіки шляхом проведення реформ, які сприятимуть залученню приватного фінансування, підвищенню довіри інвесторів, боротьбі з корупцією та створенню справедливих і рівних умов для всіх сторін, зокрема шляхом реформування державних підприємств.

Співпраця на випадок майбутнього збройного нападу

У разі збройного нападу росії на Україну на запит будь-якого з учасників угоди країни проведуть консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії. Британія зобовʼязується, що надасть Україні швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку в усіх необхідних сферах, а також економічну допомогу, а ще накладе на росію економічні та інші обтяження.

Припинення дії угоди

Ця Угода є чинною протягом 10 років з дати її підписання, тобто з 12 січня 2024 року. У випадку, якщо Україна стане членом НАТО до закінчення терміну дії угоди, країни ухвалять рішення щодо її майбутнього статусу.

Будь-який учасник може припинити угоду, відправивши письмове повідомлення іншій країні. Дія Угоди припиняється через шість місяців з дати отримання такого повідомлення.