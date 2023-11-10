Велика Британія із випередженням графіка завершила підготовку 30 тисяч українських військових у рамках програми Interflex, досягнувши поставленої мети на сім тижнів раніше, ніж планувалося.

«Велика Британія навчила більше українських новобранців, ніж було обіцяно — сьогодні ми на 7 тижнів раніше від терміну виконали план з навчання 30 тисяч бійців на рік. Ми залучили міжнародних партнерів і можемо пишатися реальними змінами, які ми робимо для свободи України тут, у Великій Британії», — написав у Х (Twitter) міністр оборони Грант Шаппс.

На сайті британського уряду вказано, що 30 тисяч військових навчали з червня 2022 року. Загалом з 2014 року інструктори вже натренували 52 тисячі українців.

Тренувальна програма Interflex із залученням спеціалістів із Канади, Нової Зеландії, Норвегії, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів і Австралії стартувала на початку 2022 року. Вона охоплювала поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, тактику патрулювання та багато іншого.

Британія є лідером у навчанні українських військових.