КНДР випробувала балістичну ракету й відправила свого міністра до росії

Північна Корея вперше в новому році запустила балістичну ракету середньої дальності на тлі обіцянки лідера Кім Чен Ина посилити ядерний потенціал країни й напруженості з Південною Кореєю. Також КНДР оголосила, що її міністр закордонних справ Чхо Сон Хуей відвідає росію 15 січня.

Про це передає Bloomberg.

Ракету випустили з району поблизу Пхеньяну в бік вод біля східного узбережжя, вона пролетіла близько тисячу кілометрів, про що повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї. Одразу після цього Пхеньян оголосив про поїздку міністра закордонних справ до росії.

Цю балістичну ракету КНДР розробила так, щоб вона могла вдарили по військових обʼєктах Японії та США на Гуамі. Випробовуючи балістичну ракету, Кім Чен Ин демонструє своїм чиновникам і народу Північної Кореї, що ядерний арсенал країни досягає великих успіхів і нібито здатний атакувати США.

Тим часом розвідувальне агентство Південної Кореї очікує, що Пхеньян почне військові та кіберпровокації перед парламентськими виборами в Південній Кореї.