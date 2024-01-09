Справу Дубінського передали до суду. Йому закидають підробку документів для виїзду за кордон

Офіс генпрокурора направив до суду справу Олександра Дубінського, який, за даними правоохоронців, підробив документи для виїзду за кордон.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Йдеться про виїзд за кордон під приводом лікування батька. За даними слідства, його батько виїжджав без супроводу нардепа і повернувся в країну самостійно. Сам Дубінський, перебуваючи за кордоном, підписував офіційні документи, що може вказувати на їх підробку. Тепер нардепу загрожує до 6 років позбавлення волі.
Крім того, ДБР отримало інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат устиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті.
- 6 листопада 2023 року Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата Олександра Дубінського за підозрою в організації схеми виїзду за кордон. Йому вручили протокол про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією.
- 13 листопада 2023 року, після обшуків СБУ і ДБР нардепу Олександру Дубінському вручили підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ). Його звинувачують в інформаційно-підривній діяльності на користь рф. 14 листопада суд відправив Дубінського до СІЗО на 60 діб без права на заставу.