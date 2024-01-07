Bloomberg: Китайські ракети наповнені водою замість пального через корупцію в армії

Розвідка США зʼясувала, що масштабна чистка у війську лідера КНР Сі Цзіньпіна відбулася на тлі корупції, яка підірвала його зусилля з модернізації Збройних сил і поставила під сумнів здатність Китаю вести війну.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Американські високопосадовці вважають, що через серйозну корумпованість у Ракетних силах Китаю і в усьому національному оборонно-промисловому комплексі Сі Цзіньпін не почав би війну в найближчі роки.
В оцінках розвідки США навели кілька прикладів корупції, серед яких ракети, наповнені водою замість палива, і великі поля ракетних шахт на заході Китаю, що не здатні ефективно запускати ракети через несправні кришки.
За останні шість місяців розслідування корупції в Китаї під чистку потрапили понад 12 високопосадовців оборони. У країні відбуваються як і публічні, так і неоголошені звільнення.
Джерела Bloomberg додали, що такі чистки показали владу Сі Цзіньпіна над Комуністичною партією та його налаштованість на боротьбу з корупцією і довгострокову підготовку китайської армії до бойових дій.
Що відбувається між Китаєм і Тайванем?
Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Китай посилює військовий тиск і свої претензії на суверенітет над демократичним Тайванем. За 2023 рік його авіація понад 1 700 разів залітала в ідентифікаційну зону ППО Тайваню. Сі Цзіньпін у новорічному зверненні заявив, що «воззʼєднання» Китаю з Тайванем неминуче. Президент Байден говорив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.
МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році. Очільник відомства заявляв у квітні 2023 року, що Тайвань сприймає китайську військову загрозу дуже серйозно. У розвідці США вважають, що Сі Цзіньпін наказав військовим бути готовими до можливого силового захоплення острова до 2027 року.
- 20 грудня 2023 року NBC писало, що Сі Цзіньпін під час саміту в Сан-Франциско прямо сказав Джо Байдену, що Китай має намір приєднати Тайвань, проте нібито мирним шляхом, а не силовим. Коли Байден попросив, щоб Китай поважав виборчий процес Тайваню, Сі відповів, що мир — це «все добре», але Китаю потрібно рухатися до врегулювання ситуації. У листопаді 2023 року The Independent із посиланням на джерело писав, що Сі Цзіньпін пообіцяв Байдену не атакувати Тайвань у «найближчі роки».
- 24 жовтня уряд Китаю без пояснень офіційно звільнив міністра оборони Лі Шанфу. На той час він не зʼявлявся на публіці майже два місяці. Лі Шанфу з 2018 року перебуває під американськими санкціями за співпрацю з російською оборонною промисловістю — він купляв у росіян винищувачі Су-35 і зенітно-ракетні комплекси С-400. У серпні 2023 року Лі Шанфу їздив із візитом до міністрів оборони росії та Білорусі.