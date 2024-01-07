Bloomberg: Китайські ракети наповнені водою замість пального через корупцію в армії

Розвідка США зʼясувала, що масштабна чистка у війську лідера КНР Сі Цзіньпіна відбулася на тлі корупції, яка підірвала його зусилля з модернізації Збройних сил і поставила під сумнів здатність Китаю вести війну.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Американські високопосадовці вважають, що через серйозну корумпованість у Ракетних силах Китаю і в усьому національному оборонно-промисловому комплексі Сі Цзіньпін не почав би війну в найближчі роки.

В оцінках розвідки США навели кілька прикладів корупції, серед яких ракети, наповнені водою замість палива, і великі поля ракетних шахт на заході Китаю, що не здатні ефективно запускати ракети через несправні кришки.

За останні шість місяців розслідування корупції в Китаї під чистку потрапили понад 12 високопосадовців оборони. У країні відбуваються як і публічні, так і неоголошені звільнення.

Джерела Bloomberg додали, що такі чистки показали владу Сі Цзіньпіна над Комуністичною партією та його налаштованість на боротьбу з корупцією і довгострокову підготовку китайської армії до бойових дій.

Що відбувається між Китаєм і Тайванем?

Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Китай посилює військовий тиск і свої претензії на суверенітет над демократичним Тайванем. За 2023 рік його авіація понад 1 700 разів залітала в ідентифікаційну зону ППО Тайваню. Сі Цзіньпін у новорічному зверненні заявив, що «воззʼєднання» Китаю з Тайванем неминуче. Президент Байден говорив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.

МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році. Очільник відомства заявляв у квітні 2023 року, що Тайвань сприймає китайську військову загрозу дуже серйозно. У розвідці США вважають, що Сі Цзіньпін наказав військовим бути готовими до можливого силового захоплення острова до 2027 року.