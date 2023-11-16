The Independent: Сі Цзіньпін пообіцяв Байдену не атакувати Тайвань у «найближчі роки»

Лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав президенту США Джо Байдену на зустрічі у Каліфорнії, що КНР не збирається атакувати Тайвань у «найближчі роки».

Про це пише The Independent із посиланням на неназваного американського чиновника.

Китайський лідер висловив надію на мирне «воззʼєднання» з Тайванем, але водночас змалював умови, за яких Пекін може застосувати військову силу. Сі Цзіньпін дав зрозуміти Байдену, що питання Тайваню є найбільшою загрозою американсько-китайським відносинам.

Байден у відповідь сказав, що США «віддані підтримці миру і стабільності в регіоні», але Китай повинен поважати вибори на Тайвані.

Також лідери домовились відновити прямі контакти між Міністерствами оборони обох країн, які припинились у серпні 2022 року після візиту тоді ще спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань. Відновлюється діалог на політичному та оперативному рівнях.