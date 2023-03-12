Китай призначив міністром оборони підсанкційного генерала, який працював з рф

У Китаї 12 березня призначили нового міністра оборони Лі Шанфу, який вже кілька років перебуває під санкціями США за співпрацю з росією.
Про це повідомляє Financial Times.
У 2018 році уряд США додав Лі Шанфу до санкційного списку за участь у транзакціях з особами, повʼязаними з оборонними чи розвідувальними секторами росії.
На той час він був директором агентства, що займалося плануванням, розробкою та закупівлею зброї для Народно-визвольної армії КНР. Він потрапив під санкції за участь у придбанні винищувачів Су-35 і зенітно-ракетних систем С-400 у росії.
Попри те що міністр оборони Китаю має відносно невеликі повноваження, він буде в центрі уваги на тлі напруженості у відносинах Китаю зі США через Тайвань та китайську повітряну кулю, яку американці нещодавно збили у повітряному просторі США.
Експерти вказують на відносини Лі Шанфу з росією як одну з ймовірних причин його підвищення.
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