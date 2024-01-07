Українські розвідники вдарили по російській ППО в Бєлгородській області

Оператори «Групи 999» Головного управління розвідки України 6 січня вдарили по позиціях російської ППО в Бєлгородській області.
Чергову спецоперацію реалізували за сприяння платформи United24. Внаслідок вогневого ураження два російських зенітних ракетно-гарматних комплекси «Панцир С1» виведено з ладу.
Вартість одного такого ЗРГК становить приблизно $10—15 мільйонів.
- 30 грудня Україна завдала ракетного удару по військових обʼєктах у Бєлгороді. Через неефективну роботу ворожої протиповітряної оборони уламки й ракети пошкодили 40 будівель і 60 авто. Загинули 25 людей, зокрема й офіцер російського Слідчого комітету, який воював проти України. Ще понад сотню отримали поранення. Це був перший масштабний обстріл Бєлгорода від початку масштабного вторгнення рф в Україну.
- 5 січня ГУР також показав рейд спецпризначенців у прикордонний Грайворонський район Бєлгородської області — російське військо зазнало втрат.