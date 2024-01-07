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Українські розвідники вдарили по російській ППО в Бєлгородській області

Автор:
Олександра Амру
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Оператори «Групи 999» Головного управління розвідки України 6 січня вдарили по позиціях російської ППО в Бєлгородській області.

Чергову спецоперацію реалізували за сприяння платформи United24. Внаслідок вогневого ураження два російських зенітних ракетно-гарматних комплекси «Панцир С1» виведено з ладу.

Вартість одного такого ЗРГК становить приблизно $10—15 мільйонів.