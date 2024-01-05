ГУР показав рейд спецпризначенців у Бєлгородську область. Російські війська зазнали втрат

Спецпризначенці Головного управління розвідки провели рейд у прикордонний Грайворонський район Бєлгородської області та влаштували там засідку на російських військових.

Бійці влаштували росіянам облаву у відповідь на почастішання диверсій з їхнього боку, а також заради захисту мирних українців, що живуть біля кордону та страждають від атак агресора.

Коли саме це сталося — у відомстві не зазначають. Лише повідомили, що вище керівництво окупаційної армії рф запланувало там перевірку через невдоволення і скарги російських військових кепськими умовами служби.

Перед приїздом керівництва загарбники «заметушились», почавши інженерні роботи.

Розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувалися росіяни, й атакували опорний пункт. Від підриву на українських мінах, а також через вогневий наліт, ворог зазнав втрат.

Кількість загиблих і поранених окупантів уточнюють.