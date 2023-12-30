Російський Бєлгород під масованим обстрілом. Є загиблі й поранені

Російське місто Бєлгород і його центр зазнало масованого обстрілу.

Про це повідомляють губернатор Вʼячеслав Гладков і низка місцевих медіа.

Обстріл, ймовірно, вівся ракетами і безпілотниками. Місцева влада в усьому звинувачує Збройні сили України. Судячи з фото та відео, прильотів там багато — місто все в чорному диму, горять автівки і палають будівлі.

МНС росії пише, що через удар по центру Бєлгорода загинули 12 дорослих та дві дитини. Ще 108 людей, зокрема 15 дітей, постраждали.

Джерела «Суспільного» і РБК-Україна у спецслужбах кажуть, що Сили оборони вдарили по військових обʼєктах в Бєлгороді. Падіння уламків і ракет називають неефективною роботою ворожої протиповітряної оборони.