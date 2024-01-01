Під час обстрілу Бєлгорода загинув офіцер Слідкому рф

Унаслідок ударів України по військових обʼєктах у Бєлгороді 30 грудня вдалось ліквідувати офіцера російського Слідчого комітету.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Ліквідували 27-річного старшого лейтенанта Михайла Конопіцина. У листопаді 2023 року його направили в Бєлгород працювати в складі військового слідчого відділу СК рф, а до цього він воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.
У ГУР також нагадали, що в армії окупантів через втрати на війні проти України фіксують гострий дефіцит молодших офіцерів, у звʼязку з чим там перейшли на їхнє прискорене навчання.
- 30 грудня в російському місті Бєлгороді, що розташоване неподалік кордону з Україною, прогриміли вибухи — їх було щонайменше три. Вогонь пошкодив будівлі й машини.
- Росія після цих вибухів скликала Раду безпеки ООН. Радник постійного представника України при ООН Сергій Дворник заявив, що щойно «кривава війна» рф припиниться — не буде причин для засідань.