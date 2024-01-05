Повітряні сили ЗСУ: росія виготовляє до трьох Су-34 на рік, тому втрата навіть одного відчутна

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат, коментуючи в ефірі телемарафону підпал Су-34 на аеродромі «Шаґол» у Челябінську, заявив, що для рф втрата принаймні одного літака є серйозною. Їхнє виробництво в умовах санкцій досить тривале і проблематичне.
За словами речника Повітряних сил, Су-34/35 — це найсучасніші літаки окупантів.
З допомогою Су-34 росіяни обстрілюють територію України керованими авіабомбами й ракетами Х-59.
- У росії на аеродромі «Шаґол», у Челябінську, в ніч на 4 січня 2024 року згорів тактичний бомбардувальник Су-34. Він входив до складу авіаційного полку 21 змішаної авіадивізії Повітряно-космічних сил рф. В ГУР без деталей повідомили, що «причини займання літака уточнюються», але низка українських медіа з посиланням на джерела писали, що за цим може стояти ГУР.
- Це вже пʼятий Су-34, втрачений російськими військами за останні кілька тижнів. Перші три збив ЗРК Patriot 22 грудня. За два дні, 24 грудня, один Су-34 збили на Маріупольському напрямку.
- Загалом, за даними Генштабу, росія за два роки війни з Україною втратила 329 літаків — 330, якщо рахувати спалений Су-34.