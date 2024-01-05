Повітряні сили ЗСУ: росія виготовляє до трьох Су-34 на рік, тому втрата навіть одного відчутна

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат, коментуючи в ефірі телемарафону підпал Су-34 на аеродромі «Шаґол» у Челябінську, заявив, що для рф втрата принаймні одного літака є серйозною. Їхнє виробництво в умовах санкцій досить тривале і проблематичне.

За словами речника Повітряних сил, Су-34/35 — це найсучасніші літаки окупантів.

З допомогою Су-34 росіяни обстрілюють територію України керованими авіабомбами й ракетами Х-59.